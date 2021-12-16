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شاهد..مراسلة العالم تتحدث عن نتائج زيارة الرئيس الجزائري الى تونس

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في تونس ان زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى تونس، تعد اول زيارة له الى تونس وثاني زيارة يؤديها خارج الجزائر منذ توليه السلطة.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم إن أهمية زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الى تونس تكمن في ان اعلى مسؤول في الدولة الجزائرية يزور تونس لاول مرة منذ 11 عامًا كزيارة رسمية، ومنذ 34 عامًا كزيارة تدوم يومين كاملين.

واضافت أن هذه الزيارة وقع الحديث عنها منذ سنتين كاملتين منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة، ولكن لم تتم لإسباب لم يفسح عنها.

واشارت مراسلتنا، الى ان سبقت زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى تونس زيارات ماراثونية لوزير الخارجية الجزائري، ومن ثم زيارة للوزير الاول وزير المالية الجزائري في الاسبوع الماضي من اجل التحضير لهذه الزياة.

واضحت مراسلة العالم، أن خلال زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون الى تونس تم توقيع 27 اتفاقية للتعاون، في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والانشائية والعمرانية والعدل والى غير ذلك.

وتابعت: ان هناك تأكيد رسمي من البلدين التونسي والجزائري على اهمية التنسيق الثنائي في عدد من الملفات خاصًة في مجال أمن البلدين والشأن الليبي، مشيرة الى انه ستكون على طاولة الحوار بين رئيسي البلدين ملفات متعددة.

هذا وقد استقبل الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وانطلقت مراسم الاستقبال بإطلاق المدفعية 21 طلقة حيا بعدها الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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