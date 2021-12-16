القضاء العراقي: الإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب رافع مشحن عباس الجميلي

العالم - العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الارهابية مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الأنبار عام 2019، وجريمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهدافه للقوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الارهابية في الفلوجة والكرمة".

وأضاف، أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وتابع، ان "المجرم الارهابي صدر بحقه اوامر بالقبض من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق، بعد ظهوره بمقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وهو يحرض على السلطات الدستورية ويهدد القوات الامنية بالقتل".