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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج وليس التصرف بصورها

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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