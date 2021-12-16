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حيازة دول مجلس التعاون من سندات الخزانة الأمیركية تهبط 5.6 بالمئة

حيازة دول مجلس التعاون من سندات الخزانة الأمیركية تهبط 5.6 بالمئة
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

هبطت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 5.6 بالمئة، على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 240.7 مليار دولار، بسبب تراجع حيازة السعودية والإمارات.

العالم - العالم الإسلامي

كانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمیركية، بلغت 240.7 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، الخميس، أن السعودية أكبر حائزي دول مجلس التعاون في السندات الأمريكية، باستثمارات 116.5 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر، مقابل 124.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 53 مليار دولار، مقارنة بـ 58.1 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلت الكويت ثالثا، بإجمالي استثمارات بلغت 46 مليار دولار، ثم قطر 6.2 مليارات، وسلطنة عمان 5.1 مليار، وتذيلت البحرين القائمة بـ 410 ملايين دولار.

وما تعلنه الوزارة في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

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