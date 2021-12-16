الهجمة على حزب الله متجردة من أي حس وطني ولا تشبه لبنان

العالم - لبنان

واعتبر اللقاء في بيانٍ أنَّ "هذه الهجمة المتجردة من أي حسٍ وطنيٍ المتفلتة ومن أيِّ وازع أخلاقي لا تشبه لبنان وعيشه الواحد وحتمية تناغم مكوناته وفرادة تركيبته".



وسأل لقاء الأحزاب: "أين أنتم من الحصار التجويعي القاتل للبنان المفروض من الأمريكيين وبيوتات المال ونحر الشعب اللبناني بالإفقار وتهديم المؤسسات الصحية والتربوية عبر خطة ممنهجة تقودها غرفة عمليات سوداء في السفارة الاميركية؟"، مشيرًا إلى أنَّ "التمادي في التطاول والاتهامات التخوينية الباطلة لأخذ البلد إلى الفوضى والتماهي مع المشروع الصهيوني واستهدافاته المعروفة ماهو الا مغامرة غبية".