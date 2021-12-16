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لقاء الأحزاب في البقاع:

الهجمة على حزب الله متجردة من أي حس وطني ولا تشبه لبنان

الهجمة على حزب الله متجردة من أي حس وطني ولا تشبه لبنان
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

استغرب "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع" "حملة الافتراءات الظالمة ضد حزب الله والتشكيك بوطنية وانتماء طائفة بأكملها وشريحة لبنانية عريضة مؤيدة لخيار المقاومة حفظت عروبة لبنان وصانت استقلاله الحقيقي وحرَّرت أرضه من العدو الصهيو/ تكفيري ومنعت استتباعه لمشروع الهيمنة الصهيونية ولوثة التطبيع".

العالم - لبنان

واعتبر اللقاء في بيانٍ أنَّ "هذه الهجمة المتجردة من أي حسٍ وطنيٍ المتفلتة ومن أيِّ وازع أخلاقي لا تشبه لبنان وعيشه الواحد وحتمية تناغم مكوناته وفرادة تركيبته".

وسأل لقاء الأحزاب: "أين أنتم من الحصار التجويعي القاتل للبنان المفروض من الأمريكيين وبيوتات المال ونحر الشعب اللبناني بالإفقار وتهديم المؤسسات الصحية والتربوية عبر خطة ممنهجة تقودها غرفة عمليات سوداء في السفارة الاميركية؟"، مشيرًا إلى أنَّ "التمادي في التطاول والاتهامات التخوينية الباطلة لأخذ البلد إلى الفوضى والتماهي مع المشروع الصهيوني واستهدافاته المعروفة ماهو الا مغامرة غبية".

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