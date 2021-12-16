حصاد 2021.. تعرف على أفضل 6 مدربين في أوروبا

العالم - رياضة

نستعرض لكم أفضل 6 مدربين في أوروبا خلال عام 2021..

روبرتو مانشيني

قاد روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا لصناعة التاريخ بالحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

خالف مانشيني جميع التوقعات بأن إيطاليا بعيدة عن لقب اليورو، ونجح في تعويض الجماهير عن آلام عدم تواجد الأزوري في بطولة كأس العالم 2018.

واستطاع روبرتو مانشيني بأن يقود إيطاليا للقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في التاريخ، بعد الحصول عليه نسخة 1968.

توماس توخيل

تولى مهمة تدريب تشيلسي في منتصف الموسم الماضي، خلفا لفرانك لامبارد الذي تم إعفاؤه من مهمة تدريب البلوز.

وسرعان ما تأقلم توخيل مع النادي اللندني واللاعبين، وإستطاع ان ينهي موسم الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، ثم قاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي 2020-2021، وللمرة الثانية في التاريخ، بعد التتويج باللقب 2012.

بيب غوارديولا

واحد من أفضل المدربين داخل أوروبا طوال السنوات الماضية، قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وللمرة الثالثة في آخر 5 سنوات، بالإضافة لكأس الرابطة.

وينتظر ملاك مان سيتي والجماهير من بيب غوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، بعدما خسره أمام تشيلسي فى الموسم المنتهي.

ليونيل سكالوني

نجح سكالوني في قيادة الأرجنتين للحصول على لقب كوبا أمريكا 2021، وهو ما فشل فيه جحافل من مدربي التانجو السابقين.

وفاز منتخب البرازيل على الأرجنتين بهدف نظيف، في المباراة النهائية والتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ 15 في التاريخ، والأولى منذ نسخة 1993.

أنطونيو كونتي

قاد كونتي فريق إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق لقب الكالتشيو الموسم المنتهي 2020-2021، وللمرة الأولى منذ موسم 2010 تحت قيادة مورينيو، حيث استطاع كسر هيمنة يوفنتوس على اللقب المحلي.

ورغم ذلك، غادر كونتي مقعد القيادة الفنية للإنتر بسبب خلاف حول استراتيجية الانتقالات الصيفية الخاصة بالنيراتزوري.

ديديه ديشامب

واحد من ضمن المدربين اللذين سجلوا تاريخا كبيرا مع منتخب فرنسا، ورغم وداع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، من دور الـ 16 بركلات الترجيح ضد منتخب سويسرا، إلا أنه نجح في حصد لقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية، وحفظ ماء وجه الديوك في أوروبا.

وكان ديديه ديشامب قد قاد منتخب فرنسا، للتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.