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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يستقبل وزير خارجة هنغاريا بيتر سيارتو ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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