3 خيارات أمام المحكمة الاتحادية حول نتائج انتخابات العراق

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز"، فان رد الدعوى أو المصادقة جزئياً على نتائج الانتخابات، خيارات مطروحة امام المحكمة الاتحادية وفق ما يرى كثيرون معنيون اكدو ان تأجيل الدعوى المقدمة من تحالف الفتح تأتي لمنح الوقت لتسوية الخلافات.



وتتجه الاوضاع السياسية نحو طريق مجهول بعد تزايد الصراع بين الاحزاب والقوى بشأن نتائج الانتخابات التي تطالب بعض الاطراف بالغائها إثر شكوك جهات بحصول عمليات تلاعب وتزوير فيها، وهو الامر الذي يضع المحكمة الاتحادية أمام المسؤولية لوضع حد لهذا التصارع.



وبغض النظر عن الصيغة التي ينبغي ان تصل لها الاحزاب لحلحلة هذه الخلافات، يرى البعض ضرورة قصوى في الاسراع ببدء حوارات اكثر جدية لتشكيل التحالفات ومن ثم الحكومة الجديدة التي ستدير امور البلاد على مدار السنوات الاربع المقبلة.



وحددت المحكمة الاتحادية يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعدا للنظر في الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن نتائج الانتخابات في موعد ثان يراد منه وفق ما يرى كثيرون منح متسع من الوقت للقوى السياسية لحلحلة الخلافات الموجوة في المشهد السياسي.