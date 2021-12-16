الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

3 خيارات أمام المحكمة الاتحادية حول نتائج انتخابات العراق

3 خيارات أمام المحكمة الاتحادية حول نتائج انتخابات العراق
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

يتوقع مراقبون للشأن العراقي وجود ثلاثة خيارات امام المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات، مؤكدين ان تأجيل دعوى الفتح يأتي لمنح متسع من الوقت بهدف حلحلة الخلافات.

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز"، فان رد الدعوى أو المصادقة جزئياً على نتائج الانتخابات، خيارات مطروحة امام المحكمة الاتحادية وفق ما يرى كثيرون معنيون اكدو ان تأجيل الدعوى المقدمة من تحالف الفتح تأتي لمنح الوقت لتسوية الخلافات.

وتتجه الاوضاع السياسية نحو طريق مجهول بعد تزايد الصراع بين الاحزاب والقوى بشأن نتائج الانتخابات التي تطالب بعض الاطراف بالغائها إثر شكوك جهات بحصول عمليات تلاعب وتزوير فيها، وهو الامر الذي يضع المحكمة الاتحادية أمام المسؤولية لوضع حد لهذا التصارع.

وبغض النظر عن الصيغة التي ينبغي ان تصل لها الاحزاب لحلحلة هذه الخلافات، يرى البعض ضرورة قصوى في الاسراع ببدء حوارات اكثر جدية لتشكيل التحالفات ومن ثم الحكومة الجديدة التي ستدير امور البلاد على مدار السنوات الاربع المقبلة.

وحددت المحكمة الاتحادية يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعدا للنظر في الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن نتائج الانتخابات في موعد ثان يراد منه وفق ما يرى كثيرون منح متسع من الوقت للقوى السياسية لحلحلة الخلافات الموجوة في المشهد السياسي.

روابط ذات صلة

العامري يكشف عن سبب لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

المالكي يحدد آليه للخروج من ازمة نتائج الانتخابات العراقية

المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات

الحيكم يدعو للنظر بطعون نتائج الانتخابات العراقية بشفافية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأميركي ستقضي على موازنة السعودية

5 أسباب تهدد أسواق الأسهم والعملات المشفرة عام 2022

برعاية مصطفى الكاظمي.. مجلس وزراء العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة

ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان يلتقي المستشار السياسي في السفارة الإيرانية

الصحة الايرانية : توزيع ما يزيد عن 112 مليون جرعة من لقاح كورونا على صعيد البلاد

روسيا تنفي عزمها الهجوم على اوكرانيا