تقرير أممي: إتساع دائرة المجاعة في عدد من الدول العربية

العالم - خاص بالعالم

وقالت ان ما يقارب عن 5 ملايين شخص في العالم العربي عانوا من سوء التغذية في جميع الطبقات الاجتماعية وفي البلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاع بحسب المنظمة.



منظمة الفاو، اشارت إلى أن أكثر الدول تضررا من المجاعة هو الصومال، حيث يعاني ما يقارب60% من السكان من الجوع واليمن التي تشهد عدوان سعودي اماراتي منذ سبع سنوات.

وحيث طال الجوع مايقارب الـ45 بالمئة من السكان وشددت المنطمة ان اليمن سجلت الرقم القياسي في عدد الاصابات بفقر الدم الذي عانت منه ما يزيد عن60 بالمئة من النساء في سن الإنجاب

تقرير المنظمة اضاف ان141 مليون شخص في المنطقة العربية عانى من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام في عام2020، بزيادة قدرها 10عشرة ملايين عن العام الذي سبقه.

واوضح التقرير الاممي ان الجوع قد تفاقم بنسبة 91 بالمئة في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية وان دائرته اتسع ليشمل دول اخرى كسوريا ولبنان والسودان والعراق ومصر ودول عربية اخرى كما ترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة.

حيث يعاني اكثر من 20 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة من التقزم واحد عشر بالمئة من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن.

كما اشارت المنطمة ان مشكلة السمنة الزايدة والمفرطة لدى البالغين تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة لا سيما في البلدان العربية الغنية خاصة في دول مجلس التعاون معتبرة ذلك مرض يجب الوقاية منه.

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