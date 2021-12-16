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وزير الخارجية السعودي يصل الى مصر

وزير الخارجية السعودي يصل الى مصر
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى مصر لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - مصر

ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية" حسب تعبيره.

ويبحث الجانبان خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية السعودية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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