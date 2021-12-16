ما دلالة تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": انه في السابق كانت هناك نوع من النظرة المقدسة للجيش الاسرائيلي اذا صح القول على اعتباره بوتقة للانصهار في داخل الكيان الصهيوني.

واوضح عواضة، كان الحديث عن ازمات الجيش الاسرائيلي الداخلية هو نوع من المسائل الخطرة والممنوعة في الاعلام الاسرائيلي، لتأتي هذه الدراسة او الاستطلاع من قبل معهد الامن القومي الاسرائيلي ليؤكد ان جوهر المشكلة في داخل الكيان فيما يتعلق بالجيش تحديداً هي في طريقة تعامله وتعاطيه والاقرار بالفشل الذي لحق به خلال الهزائم العسكرية التي مني بها، بغض النظر عن كل المواقف التي كانت تصدر عن كبار القادة العسكريين والسياسيين داخل الكيان.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5951108