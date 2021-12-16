الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ما دلالة تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان الاقرار بهزئم جيش الاحتلال، يأتي لأول مرة من قبل الصهاينة، واكد ان هذا الاقرار ليس عادياً لانه يعكس مدى الازمة الحقيقية في نظرة الجمهور الى الجيش وادائه.

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": انه في السابق كانت هناك نوع من النظرة المقدسة للجيش الاسرائيلي اذا صح القول على اعتباره بوتقة للانصهار في داخل الكيان الصهيوني.

واوضح عواضة، كان الحديث عن ازمات الجيش الاسرائيلي الداخلية هو نوع من المسائل الخطرة والممنوعة في الاعلام الاسرائيلي، لتأتي هذه الدراسة او الاستطلاع من قبل معهد الامن القومي الاسرائيلي ليؤكد ان جوهر المشكلة في داخل الكيان فيما يتعلق بالجيش تحديداً هي في طريقة تعامله وتعاطيه والاقرار بالفشل الذي لحق به خلال الهزائم العسكرية التي مني بها، بغض النظر عن كل المواقف التي كانت تصدر عن كبار القادة العسكريين والسياسيين داخل الكيان.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5951108

روابط ذات صلة

جيش الإحتلال ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب!

'اسرائيل' تبحث عن استراتيجيات جديدة والسبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني. وزير خارجية ايران ينتقد عدم مبادرة الأطراف الغربية في محادثات فيينا

ما دلالة تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟

شاهد: قراءة لأجواء مفاوضات فيينا والعقبة الرئيسية!

بالفيديو.. آليات الاحتلال تجوب شوارع الضفة لاعتقال أبنائها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-12-2021

الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية