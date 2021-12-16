روسيا تنفي عزمها الهجوم على اوكرانيا

العالم-روسيا

وأضافت زاخاروفا، ردا على سؤال على قناة RT DE، حول "هل تريد روسيا مهاجمة أوكرانيا": "عند قراءة وسائل الإعلام الغربية والصحافة الألمانية، سيتكون مثل هذا الانطباع بالذات. لكن هذا الشعور كاذب، ويتم تشكيله عمدا بشكل مقصود. هذه حملة تضليل كاذبة".

ويشار إلى أن روسيا نفت مرارا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا، بارتكاب "أعمال عدائية"، وقالت إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأما هذه الاتهامات فتستخدم كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن قبل ايام لبوتين أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا" وستواجه "تبعات اقتصادية مدمرة" في حال مهاجمتها أوكرانيا