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الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأميركي ستقضي على موازنة السعودية

الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأميركي ستقضي على موازنة السعودية
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنّ تجربة السلاح الليزري التي نفذتها القوات الأميركية في بحر عدن "ستقضي على موازنة السعودية رغم إعلان الفائض".

العالم- اليمن

وصرح الحوثي إنّ "إعلان أميركا نجاح تجربة سلاح ليزري في بحر عدن، مناورة بعرض مغر- ستقضي على موازنة السعودية رغم إعلان الفائض- لمواجهة القوارب المسيّرة اليمنية".

وأضاف عبر تغريدة في "تويتر" أنّ السؤال هنا هو: "كم سيكلّف السعودية امتلاك السلاح الليزري، وهل سيُجدي أم سيفشل كما فشلت أنظمة الباتريوت أمام مسيّرات صماد والصواريخ اليمنية؟".

وأعلنت البحرية الأميركية، أمس الأربعاء، أنّ سفينتها "يو إس إس بورتلاند" اختبرت سلاح ليزر جديداً، ودمّرت هدفاً عائماً في خليج عدن، مشيرةً إلى أنّ النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيّرة المفخّخة التابعة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر.

وأضاف الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، أنّه "اشتبك بنجاح" مع الهدف، مشيراً إلى أنّ "الجغرافيا والمناخ والأهمية الاستراتيجية للمنطقة توفر بيئة فريدة للابتكار التكنولوجي".

وأوضح البيان أنّ "منطقة عمليات الأسطول الخامس تشمل منطقة ملاحية مهمة، من مياه الخليج إلى البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي".

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