الصحة الايرانية: 2500 إصابة و 63 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 165 ألفا و 454 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 358 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2975 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 990 ألفا و 898 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 63 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و 946 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و 976 ألفا و 573 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 49 مليونا و 989 ألفا و 114 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 3 ملايين و 307 آلاف و 997 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 112 مليونا و 273 ألفا و 684 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 463 ألفا و 565 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.