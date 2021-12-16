مؤتمر صحفي يشارك فيه نواب بريطانيون أمام سفارة البحرين في لندن

العالم- البحرين

ويشارك في المؤتمر نواب بريطانيون وممثلون عن منظمات حقوقية, يسلط المشاركون فيه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان فی البحرین.

ويشارك في المؤتمر أيضا الناشط علي مشيمع المضرب عن الطعام امام سفارة البحرين تضامنا مع الأكاديمي عبدالجليل السنكيس ووالده الرمز حسن مشيمع.

وسبق أن زار مشيمع 7 نواب بريطانيين عبروا عن تضامنهم معه في إضرابه عن الطعام, فيما غرد نواب آخرون من بريطانيا وأيرلندا وفرنسا والنمسا معبرين عن تضامنهم معه.

وكان الناشط علي مشيمع نجل الرمز مشيمع دخل إضرابا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن منذ 20 يوما تضامنا مع السنكيس ومع باقي النشطاء السياسيين المسجونين.