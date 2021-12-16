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سوريا.. تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في ريف حلب

سوريا.. تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في ريف حلب
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الخميس تحرير 5 مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) انه فور وصول وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غرب مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.

وعبر عدد من المحررين العسكريين عن شكرهم للجهات المعنية على جهودها المبذولة لتخليصهم من براثن التنظيمات الإرهابية.

من جهتهم عبر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن ثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري لمواصلة محاربة الإرهاب وتحرير جميع المخطوفين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع البلاد.

وتأتي عملية تحرير المختطفين في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وإعادتهم إلى ذويهم.

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سوريا.. تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في ريف حلب

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