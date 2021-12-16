الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وهّاب: هناك محاولة تسوية لكن الخروج من الأزمة يحتاج لسنوات

وهّاب: هناك محاولة تسوية لكن الخروج من الأزمة يحتاج لسنوات
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حزب ​التوحيد العربي في لبنان​، ​وئام وهاب​، في حديث تلفزيوني، أن "الهم" اليوم إقتصادي أما الجدال السياسي بين الأطراف فهذا يعني أنهم منقطعون عن الواقع".

العالم ـ لبنان

ولفت إلى أن "هناك محاولة تسوية والحكومة ستعاود الإجتماع لكن اجتماعها "مش آخر الدني" لأن الخروج من الأزمة يحتاج إلى سنوات"، مشددًا على أنه " لا يمكن لقاضي "مع احترامي لطولو وعرضو عامل حالو قائد ثورة" أن يعتدي على صلاحيات مجلس النواب".

واوضح أنه "يوجد اعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب والطائفة الشيعية وهذا الاعتداء ممكن ان ينعكس على باقي الطوائف".

وأشار أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعتبر التحقيق في قضية المرفأ ملف قضائي بحت ويقول إنه لا يريد التدخل بالقضاء لكن لا يمكنني أن أنده لقاضي معين لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأرفض التدخل في قضية يتضح التدخل السياسي فيها".

روابط ذات صلة

تصريح 'مثير' لوئام وهاب حول حضور سوريا القمة العربية

وئام وهاب: استعدوا لاستعادة علاقات لبنان مع سوريا

وهّاب: هل يقتنع بعض التافهين بعدم الرهان على الإدارة الأميركية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: استخدام كلمة "شريك" تجاه اميركا يحمل بعض السخرية

وهّاب: هناك محاولة تسوية لكن الخروج من الأزمة يحتاج لسنوات

عامل يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات!!

امیر عبداللهيان: لقاحات كورونا الايرانية ستصدّر الى الدول الاخرى قريبا

سوريا.. تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في ريف حلب

"طالبان" تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان