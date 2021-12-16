وهّاب: هناك محاولة تسوية لكن الخروج من الأزمة يحتاج لسنوات

العالم ـ لبنان

ولفت إلى أن "هناك محاولة تسوية والحكومة ستعاود الإجتماع لكن اجتماعها "مش آخر الدني" لأن الخروج من الأزمة يحتاج إلى سنوات"، مشددًا على أنه " لا يمكن لقاضي "مع احترامي لطولو وعرضو عامل حالو قائد ثورة" أن يعتدي على صلاحيات مجلس النواب".

واوضح أنه "يوجد اعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب والطائفة الشيعية وهذا الاعتداء ممكن ان ينعكس على باقي الطوائف".

وأشار أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعتبر التحقيق في قضية المرفأ ملف قضائي بحت ويقول إنه لا يريد التدخل بالقضاء لكن لا يمكنني أن أنده لقاضي معين لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأرفض التدخل في قضية يتضح التدخل السياسي فيها".