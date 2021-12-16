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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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علي الدرواني: السعودية امست تفقد القدرة على تحقيق أي مكاسب ميدانية ولا سياسية
علي تيسير: العدوان الوحشي على اليمن بقيادة أميركا ارتكب أنواع الجرائم منها جرائم ضد الإنسانية طيلة السنوات الماضية
علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية: خسائر الحصار والعدوان على اليمن كارثية ولا يمكن لعاقل أن يحصيها ويستوعبها
أ ف ب: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية على خلفية قضية الأويغور
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يستقبل وزير خارجة هنغاريا بيتر سيارتو ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
بحرية الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقوات خفر السواحل تجري مناورات مشتركة مع قوات البحرية العمانية في مضيق هرمز وبحر عمان
مراسلة العالم: الغنوشي يدعو النواب الى ما وصفه بالنضال السلمي والمشروع للدفاع عن الديمقراطية وعن البرلمان المنتخب
كمالوندي: سنقدم هذه الصور للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تحقيق أهداف قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الايراني
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" بمدينة كرج وليس التصرف بصورها
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره المجري بيتر سيارتو ويبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية
علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية: خسائر الحصار والعدوان على اليمن كارثية ولا يمكن لعاقل أن يحصيها ويستوعبها
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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