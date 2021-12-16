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علي تيسير: العدوان الوحشي على اليمن بقيادة أميركا ارتكب أنواع الجرائم منها جرائم ضد الإنسانية طيلة السنوات الماضية

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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