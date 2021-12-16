امیر عبداللهيان: لقاحات كورونا الايرانية ستصدّر الى الدول الاخرى قريبا

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو عقب لقائهما في طهران اليوم الخميس.

واشار وزير الخارجية الايراني الى اجراء محادثات جيدة والتوصل الى اتفاقيات مهمة بين البلدين، الجمهورية الاسلامية الايرانية والمجر، موضحا انه تم التوقيع على 5 وثائق للتعاون، في مجالات الثقافة والتدريب الدبلوماسي والتعاون الجمركي وفي اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة والبعثات الدراسية.

ونوه الى توقيع وثيقة يتم بموجبها اعتماد التطعيم باللقاحات الايرانية كاساس للحصول على تاشيرات الدخول من قبل المواطنين الايرانيين المسافرين للمجر واضاف: اننا نقوم في الوقت الحاضر باجراء مشاورات مع الدول الاخرى لاعتماد اللقاحات الايرانية التي تحظى بمواصفات عالية جدا كاساس للحصول على تاشيرات الدخول من قبل المواطنين الايرانيين المسافرين لتلك الدول.

يتبع