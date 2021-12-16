واشنطن تتراجع عن نيتها استئناف فتح قنصليتها في القدس

العالم-الاميركيتان

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "بما أن إسرائيل بالفعل في مواجهة أمام ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاتفاق النووي مع ايران، الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية حول استئناف فتح القنصلية"حسب تعبير الموقع.

يشار إلى أنه خلال اجتماع الرئيس الاميركي بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مؤخرا في واشنطن، أوضح بايدن أنه لا ينوي ترك خطته لاستئناف فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وذلك نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاجتماع بين الزعيمين.

وكان مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أشاروا إلى أن بايدن عرض قضية فتح القنصلية عدة مرات خلال اجتماعاته مع بينيت، وشدد بايدن على أن استئناف فتح القنصلية هو تعهد انتخابي قام بتقديمه وشدد على أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث بالنيابة عنه خلال زيارته إلى إسرائيل في مايو الماضي وقال إنه سيتم استئناف فتح القنصلية.

وأغلق الارهابي ترامب القنصلية في القدس عام 2019 بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودُمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عرفت باسم خطة "صفقة ترامب".



وبخلاف ترمب، يؤيد بايدن حل الدولتين وكبح جماح الاستيطان ويدعم تقوية السلطة سياسياً ومالياً. والاستيطان هو نقطة ثانية محل خلاف بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.