المستشار الألماني يبرر قرار طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

ويرى شولتس، أن ألمانيا ترد بشكل واضح على ذلك بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وأضاف المستشار، عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "الحكم الصادر في قضية القتل في حديقة تيرغارتن، هو دليل واضح على حدوث أشياء سيئة هنا، لذا فمن الصحيح تماما أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعطت إجابة واضحة على هذا".

يوم أمس الأربعاء، قضت المحكمة العليا في برلين بسجن مواطن روسي مدى الحياة في قضية مقتل خانغوشفيلي، التي وقعت في العاصمة الألمانية قبل أكثر من عامين.

وبعد صدور حكم المحكمة، قالت الوزيرة بيربوك، إن ألمانيا اعتبرت جريمة القتل "انتهاكا للقانون والسيادة"، وأعلنت عن إبعاد اثنين من موظفي السفارة الروسية من ألمانيا.

من جانبها، ذكرت "دير شبيغل"، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن برلين تعتزم في قمة الاتحاد الأوروبي، إقناع رؤساء دول وحكومات الاتحاد بتبني بيان عام يدين تصرفات روسيا في الوضع المتعلق بمقتل خانغوشفيلي.