طاولة النووي في فيينا، والواقع الأمني الليبي ومصير الانتخابات

العالم- خاص بالعالم

يأتي هذا في وقت تواصل طهران تعاونها مع الأطراف الأخرى في إطار محادثات فيينا لإلغاء الحظر حيث أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى إلى إتفاق جيد لكنها لا تتسامح مع لغة التهديد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تشهد العاصمة الليبية طرابلس اوضاعا امنية متأزمة بعد انتشار مجموعات مسلحة في احياء العاصمة ومقر المجلس الوزاري على خلفية تغيير الآمر العسكري لمنطقة طرابلس.

وفي الوقت نفسه لم تعلن مفوضية الانتخابات عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية أو انعقادها في الوقت المحدد لها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. رغم ان احد افراد المفوضية اكد أن اجراء الانتخابات في وقتها المقرر غير ممكن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.