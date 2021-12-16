شاهد: قراءة لأجواء مفاوضات فيينا والعقبة الرئيسية!

العالم- خاص بالعالم

في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفع إجراءات الحظر النووية الأميركية عن إيران خلال إجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء. وفي خطوة مؤثرة أعلنت وسائل الإعلام عن حصول توافق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات مراقبة الأخيرة لمنشأة كرج.

نبدأ مع صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت في مقال إلى أن البرنامج النووي الإيراني تسبب بإيجاد توترات جديدة بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء في هذا المقال إن الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي والرئيس الجديد للموساد تمت بغرض نقل المعلومات والتشاور وممارسة المزيد من الضغط على الإيرانيين، لكن الإسرائليين غادروا الولايات المتحدة وهم محبطون وقلقون من الموقف الأميركي.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل على موقعها أن الكيان الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة تسريع تسليم طائرات التزود بالوقود التي إشتراها الكيان والتي قد تكون ضرورية لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، لكن ووفقاً للتقارير الصادرة يوم الثلاثاء فإن إدارة الرئيس الأميركي بايدن أبلغت الكيان الإسرائيلي إن من المرجح عدم تسليم الطائرة الأولى من هذا النوع حتى عام ألفين وأربعة وعشرين.

لمزيد من المعلومات حول هذه القضية يستضيف برنامج "من ايران" خبير الشؤون الدولية مصطفى خوش جشم..

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