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الأعرجي يشدد على أهمية إيجاد حل دولي لملف مخيم الهول

الأعرجي يشدد على أهمية إيجاد حل دولي لملف مخيم الهول
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس، على أهمية إيجاد حل دولي لملف مخيم الهول، فيما أكد رفض العراق العودة القسرية للمهاجرين.

العالم - العراق

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قال في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، جورجي جيغاوري والوفد المرافق له"، لافتا الى أن "الأعرجي بحث مع جيغاوري، ملف الهجرة ومتابعة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين العراقيين، مؤكدا أن العراق يرفض العودة القسرية للمهاجرين ويشجع عودتهم بشكل طوعي، مبينا أن لا شيء يعلو على الإنسانية وأن الأديان تشترك جميعا بهذا المبدأ".

وأضاف، أن "رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، أكد أن المنظمة تحترم الحريات وتعمل وفق المبادىء الإنسانية، ولن يكون لها أي دور بالعودة القسرية للمهاجرين، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وفيما يتعلق بمخيم الهول، شدد الأعرجي بحسب البيان على "أهمية وجود حل دولي لهذا الملف، كونه يشكل خطرا، وقد يمهد الجهل والأمية فيه إلى بيئة للتطرف".

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