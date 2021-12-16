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النفط اليمنية: العدوان السعودي يحتجز سفينتين محملتين بالديزل والمازوت ويمنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولهما على تصاريح أممية

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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