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قوات حرس الثورة الإسلامية تعلن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات ارهابية بمدينة سراوان جنوب شرقي إيران ومقتل 4 من عناصرها

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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