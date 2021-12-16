مصدر:واشنطن قدمت مسودتين بخصوص الحظر والتعهدات النووية

وأضاف المصدر: "بعد أن رفض الأوروبيون في البداية مسودات إيران بشأن الحظر والتعهدات النووية واعتبروا مسودات الجولات الست السابقة الأساس الوحيد لاستمرار المفاوضات، وافقوا في النهاية على اعتماد نص ثالث كأساس".

وتابع "على الرغم من بطء عملية التفاوض، إلا أنها مستمرة".

وأردف المصدر: "يظهر هذا التوجه أن الجانب الأمريكي، وعلى الرغم من قيامه بتحديد سقف زمني للتفاوض واستمراره في ممارسة الضغوط، يتطلع إلى استمرار التفاوض ويحاول أن يتخذ موقفا فاعلا".

وأشار إلى أن "تعامل الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة في أجواء المفاوضات جيد نسبيا، لكنهم ينقلون الأخبار بطريقة عكسية وخلافا للتوجه الإيجابي لسير المفاوضات".

وقال: "تم إعداد النص الجديد من خلال مزج النص الأول مع المقترحات الإيرانية ويتم حاليا العمل عليه، المناقشات بشأن النص الثالث مستمرة في اللجان ومجموعات العمل".

وختم المصدر قوله: "حاليا من بين مجموعات العمل الخمسة التي تم تقريرها، هناك 4 مجموعات تمارس أعمالها والمفاوضات جارية من قبل لجان الخبراء".

وأكدت طهران أن نجاح مفاوضات فيينا يتحقق عبر التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وليس من خلال لعبة إلقاء اللوم.. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن طريق عودة إيران إلى التزماتها النووية ممهد إذا ما كان الطرف المقصر يتحلى بالإرادة للتعويض عن خطئه.

من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة واشنطن إلى إلغاء اجراءات الحظر عن إيران.