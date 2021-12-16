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سفارة روسيا في برلين تقدم احتجاجها بشأن طرد دبلوماسييها من المانيا

سفارة روسيا في برلين تقدم احتجاجها بشأن طرد دبلوماسييها من المانيا
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الروسية في برلين أنها قدمت احتجاجها لوزارة الخارجية الألمانية بشأن طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية اغتيال مواطن جورجي على الأراضي الألمانية.

العالم-روسيا

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "من جانبنا قدمنا احتجاجا حازما، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال غير المبررة تمثل خطوة غير ودية واضحة ولن تبقى بدون رد مناسب، سيأتي في الوقت القريب".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت أن روسيا سترد على طرد الدبلوماسيين الاثنين من برلين.

واستدعت الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، حيث كان الرجل المغتال متهما بقضايا الإرهاب في روسيا.

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