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برنامج الغذاء العالمي يُحذر من انزلاق اليمن نحو المجاعة

برنامج الغذاء العالمي يُحذر من انزلاق اليمن نحو المجاعة
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

حذّر برنامج الغذاء العالمي من انزلاق اليمن نحو المجاعة في ظل استمرار العدوان منذ سبع سنوات.

العالم- اليمن

وقال البرنامج في تقرير حديث له عن الحالة الإنسانية في اليمن، إن أكثر من خمسة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في ظل العدوان السعودي الاميركي.

وبحسب التقرير فإن الاستهلاك الغذائي غير الكافي، وهو أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها البرنامج آخذ في الارتفاع، ما يعكس مدى أهمية المساعدة الغذائية للأسر – ومدى عدم استقرار حالة الأمن الغذائي.

وأكد البرنامج الأممي أن سبع سنوات من العدوان علي اليمن لم تظهر أي علامة على انحسار الجوع.

ولفت إلى أن أكثر من نصف السكان (16.2 مليون شخص) يواجهون جوعاً حاداً، مع وجود 5.1 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة ونصف الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر سوء التغذية هذا العام.

وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يقدم مساعدات غذائية طارئة – كحصص إعاشة عينية أو قسائم أو نقدية – لما يقرب من 13 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب التقرير فإن ما يقرب من 3 ملايين شخص قد تلقوا المساعدة في أشهر بديلة بدلاً من المساعدة الشهرية خلال الـ19 شهراً الماضية بسبب نقص التمويل.

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