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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وسائل إعلام عبرية تعلن مقتل أحد المستوطنين الذين أصيبوا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق بين نابلس وجنين
وسائل إعلام عبرية: مروحية تابعة للجيش تقوم بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار قرب حومش وهناك مصاب حالته حرجة جدا
مصادر فلسطينية عن الإعلام العبري: 3 إصابات احداها خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق بين نابلس وجنين
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بكين لنهج الجمهورية الإسلامية في محادثات فيينا لإلغاء الحظر
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بكين لنهج الجمهورية الإسلامية في محادثات فيينا لإلغاء الحظر
وزير الخارجية الصيني يثمن مواقف طهران ويدعو الدول النامية للتضامن والتعاون لمواجهة الأحادية والسياسات التوسعية للقوى الكبرى لا سيما أميركا
وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر والتطورات الدولية
قوات حرس الثورة الإسلامية تعلن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات ارهابية بمدينة سراوان جنوب شرقي إيران ومقتل 4 من عناصرها
النفط اليمنية: العدوان السعودي يحتجز سفينتين محملتين بالديزل والمازوت ويمنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولهما على تصاريح أممية
علي الدرواني: السعودية امست تفقد القدرة على تحقيق أي مكاسب ميدانية ولا سياسية
وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر والتطورات الدولية
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش
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