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وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بكين لنهج الجمهورية الإسلامية في محادثات فيينا لإلغاء الحظر

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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