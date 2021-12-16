مركز الميادين يستقبل الراغبين بالتسوية السبت القادم

العالم - سوريا

وأفادت (سانا) ان التسوية الشاملة الخاصة هذه تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وان أن أكثر من 6 آلاف شخص انضموا إلى عملية التسوية في مركز البوكمال.

وأكد عدد من وجهاء وشيوخ العشائر بدير الزور في تصريحاتهم لمراسل سانا الإقبال الكبير الذي شهده مركز التسوية في المدينة مشيرين إلى أنه تعبير واضح عن رغبة أبناء المحافظة بالاستفادة من هذه التسوية والعودة إلى حياتهم الطبيعية والبدء بمرحلة جديدة تحمل في طياتها الإرادة على العمل لإعادة إعمار الوطن.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بإجراءات التسوية التي شكلت فرصة لكل أبناء الوطن للعودة إلى منازلهم وقراهم حيث أوضح كل من إياد العربي ونواف الخلف ورائد الشيخ أنهم قدموا من منطقة الجزيرة السورية وسيعودون إلى قراهم بعد أن أجروا التسوية لممارسة عملهم في الزراعة وإرسال أولادهم إلى المدارس.

وقال محمود علي المحراث إنه قام بتسوية وضعه للعودة مجدداً إلى الخدمة في صفوف الجيش العربي السوري.

من جانبه نوه عدي الدلي بالمعاملة والاستقبال من القائمين على عملية التسوية موجها الدعوة لجميع المطلوبين إلى الانضمام اليها.

وانضم الآلاف من أهالي دير الزور إلى عملية التسوية التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الماضي لترسيخ الأمان والاستقرار في المنطقة وإعادة عجلة الإنتاج والعمل فيها.