اوليانوف يعلن عن تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا

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وقال اوليانوف في تصریح له اليوم الخميس بان تقدما حصل في مفاوضات فيينا ونامل بان يتم الاعلان قريبا عن تفاصيل ذلك.

واضاف: ان اجواء المفاوضات ايجابية ونامل بان نحصل على مؤشرات واضحة لهذا الامر خلال الايام القادمة.

ويوم امس وصف اوليانوف موقف الاطراف الاوروبية في مفاوضات فيينا بانه مثير للاستغراب، واصفا الفريق الايراني بانه جاهز جدا ومتناسق مع الظروف.

واعتبر مسار المفاوضات بانه طبيعي ومن المرجح كثيرا ان تصل الى نتيجة ايجابية واضاف: من المهم لروسيا وجميع الاطراف المشاركة في المفاوضات الا تخرج المفاوضات عن اطار الاتفاق الاولي الموقع عليه في العام 2015 لان روسيا تعارض "الاتفاق النووي بلس" وان الحديث فقط هو عن العودة الى الاتفاق الاولي.