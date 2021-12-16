مظاهرات ليلية لرفض الانقلاب العسكري في العاصمة السودانية

العالم - السودان

وشهدت منطقة الكلاكلة وأحياء “أبو أدم”، و”يثرب”، و”العزوزاب”، و”جبرة”، و”الصحافة”، و”الشجرة” بالخرطوم، احتشاد عشرات المعارضين في مظاهرات ليلية.

وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات تطالب “بالحكم المدني وترفض الانقلاب العسكري”، كما رفعوا صورا لضحايا الاحتجاجات بالخرطوم، ولافتات مدون عليها عبارات أبرزها “الشعب أقوى والردة مستحيلة”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

وفي 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.