السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا تنعي سقوط مأرب

العالم- اليمن

جاء ذلك، تزامنا مع وصول المعارك إلى تخوم أحياء مدينة مأرب الغربية والجنوبية، بعد تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية من ثلاثة محاور.

وأعربت الدول بعد لقاء السفراء المعتمدين لدى اليمن لكل من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والقائم بالأعمال للولايات المتحدة عن " قلقها إزاء قرب سقوط مدينة مأرب بيد قوات صنعاء"، مشددةً على "ضرورة وقف إطلاق النار هناك فوراً".

وشدد البيان على أن دول الرباعية ملتزمة "بحل سياسي شامل للصراع في اليمن"، وأعربت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

وتشهد جبهات مأرب انهيارات متسارعة لقوات منصور هادي ، بعد مقتل الآلاف قواتها بينهم قيادات بارزة في صفوفها الأولى خلال المعارك الأخيرة، في ظل استمرار تقدم قوات صنعاء في ضواحي المدينة.