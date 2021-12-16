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مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال: خلال الأسابيع الماضية كانت هناك إنذارات لدى أجهزة الأمن الاسرائيلية عن خلايا تعتزم تنفيذ عمليات إطلاق نار

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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