ترامب يكشف عن صلعته ويرعب الامريكيين بحديثه عن نتنياهو!

العالم - يقال ان

ترامب خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي عبر عن غضبه من إدارة نتنياهو رئيس الحكومة السابق للاحتلال الاسرائيلي قائلاً: "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من إسرائيل في ما يتعلق بهذا الحدث". مضيفاً: "سوف يسمع الناس عن ذلك في الوقت المناسب".

ترامب اعتبر ان نتنياهو تلاعب به لاغتيال القائد قاسم سليماني، وامتنع عن القول انه ورطه بهذا، معتبرا ان قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو اوهموه بأنهم شركاء في نفس المعركة إلا ان الحقيقة التي ظهرت عبر كلمات ترامب هي ان قادة الاحتلال ورطوا امريكا بالعملية ومن ثم تحملت أمريكا الثمن غاليا، حيث جاء الرد الايراني بقصف مباشر ومعلن لقاعدة عين الاسد الامريكية وانهالت الصواريخ وتدمرت عنابر الجنود الامريكيين الذين فروا الى القبو وأصيب أغلبهم بارتجاج في الدماغ وتم نقلم نصفهم للعلاج في ألمانيا كما سرب الاعلام الامريكي وبالتالي تلقت أمريكا في عهد ترامب أوى ضربة لصورتها كبلد بلطجي يقول انه الاقوى في العالم ولم تتجرأ أمريكا على الرد على ايران وابتلع ترامب المتباهي إهانة كبرى أظهرته وبلاده التي تدعي انها الاقوى في العالم جبناء وعاجزين ومرعوبين.

حتى في أدبيات ترامب "الأرعن" ما فعله نتنياهو وتحريضه على اغتيال قائد ايراني بحجم قاسم سليماني كان "خدعة إسرائيلية"، كذلك يرى الساسة الامريكيون خروج أمريكا من الاتفاق النووي بأنه اخفاق وحرج لأمريكا دفع نحو الكيان الاسرائيلي، حيث تقف أمريكا اليوم عاجزة تماما أمام الصمود الايراني وليس أمامها عن العودة الى الاتفاق النووي وبشروط ايران.

فاليوم ايران تحقق تطورا سريعا وملحوظا في برنامجها النووي، ولن يوقفها سوى اتفاق عادل يرفع كافة إجراءات الحظر الغربية عنها خاصة الامريكية، وهي اليوم تفاوض من موقع قوة وتضع الاطراف المقابلة سواء الاوروبيين او الامريكيين الذين يفاوضون بشكل غير مباشر امام موقف صعب وحاسم.