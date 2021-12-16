الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لجان المقاومة في فلسطين تبارك "العملية البطولية في نابلس "وتؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني. وزير خارجية ايران ينتقد عدم مبادرة الأطراف الغربية في محادثات فيينا

ما دلالة تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟

شاهد: قراءة لأجواء مفاوضات فيينا والعقبة الرئيسية!

بالفيديو.. آليات الاحتلال تجوب شوارع الضفة لاعتقال أبنائها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-12-2021

الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية