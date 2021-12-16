وزير خارجية ايران ينتقد عدم مبادرة الأطراف الغربية في محادثات فيينا

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي تناول فيه الجانبان العلاقات الثنائية ، محادثات فيينا النووية والتطورات الدولية، نقل عبد اللهيان تحيات الرئيس الايراني نظيره الصيني ، واستجابة لدعوة وزير الخارجية الصيني ، أعلن استعداده لزيارة بكين في المستقبل القريب.

هذا وأدان وزير خارجيتنا سلوك الحكومة الأمريكية وبعض الدول الغربية فيما يتعلق بالحظر الدبلوماسي على أولمبياد بكين الشتوية ، وأعرب عن ثقته في إقامة هذا الحدث الرياضي الجيد والناجح ، بحضور كبار الرياضيين. معلنا مشاركة مسئوولي ايران الى ية إلى جانب قافلة الرياضيين في هذا الحدث الهام.

وفي معرض شكره وتقديره لدعم الحكومة الصينية في محادثات فيينا النووية ، وصف المحادثات بأنها جيدة بشكل عام وانتقد في الوقت نفسه عدم وجود مبادرة من الأطراف الغربية في فيينا.

وأعرب عن أمله في أن تعمل الأطراف الغربية على أساس المنطق وأن تشارك ، مثل جمهورية إيران الإسلامية ، في المفاوضات بمبادرة حسنة النية.

وصف وزير خارجيتنا إجراءات مثل ميثاق AUKUS (بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) بأنها إضعاف خطير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تطبيق معايير مزدوجة ، وأضاف: "هذا النهج من المحتمل أن يؤدي إلى أعمال مماثلة".

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار المشاورات والتشاور الوثيق بين طهران وبكين حول القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية.

** العلاقات الإيرانية الصينية استراتيجية

كما نقل وزير الخارجية الصيني تحيات الرئيس شي جين بينغ الحارة إلى الرئيس الايراني ، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية ، وأعلن عزم الحكومة الصينية على زيادة تطوير العلاقات وتعميقها.

وشدد وزير الخارجية الصيني ، في معرض دعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، على ضرورة التقارب والتعاون مع الدول النامية الأخرى ضد النزعة الأحادية والتوسع للقوى الدولية ، وخاصة الولايات المتحدة.

كما وصف وانغ إي الزيارة المرتقبة لوزير خارجية ايران للصين بأنها فرصة لتعزيز الأهداف المشتركة للبلدين.

وشدد وزير الخارجية الصيني على دعم حكومته لايران في مكافحة مرض كوفيد 19 للقضاء على المرض.

كما شكر وانغ إي جمهورية إيران الإسلامية على موقفها من تحرك الغرب فيما يتعلق بأولمبياد بكين الشتوية ، وأعرب عن أمله في أن تستضيف الصين ، بصفتها الدولة المضيفة للألعاب ، هذا الحدث بمشاركة منتخبات إيرانية متألقة على افضل وجه .

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا ، أيد وزير الخارجية الصيني نهج بلادنا تجاه المحادثات ، معتبرا الإجراءات والمبادرات الإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وتقييم الجهود الإيجابية للجانب الإيراني في عملية المفاوضات. كما أشاد وزير الخارجية الصيني بجهود إيران للتفاوض مع بعض دول المنطقة لحل سوء التفاهم في المنطقة ، واصفا إياها بأنها عامل استقرار في المنطقة.