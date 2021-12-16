وكالة: أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع لتأجيل المحادثات

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وقالت الوكالة إن لأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة.

وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.

وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية الظالمة على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.