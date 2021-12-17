ماذا قال أوليانوف عن اجتماعات فيينا يوم الخميس؟

العالم - أوروبا

وفي تغريدة له مساء يوم الخميس، كتب مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف: اليوم (الخميس) التقى مندوبو روسيا والصين وايران مرة اخرى. ولقد ثبت أن هذه الصيغة الثلاثية كانت مفيدة للغاية على خلفية مفاوضات فيينا حول محور الاتفاق النووي.

وفي تغريدة اخرى، كتب رئيس الوفد الروسي: التقت اطراف الاتفاق النووي اليوم (الخميس) (باستثناء ايران) في اجتماع غير رسمي، لبحث عدد من القضايا، والتي ليس من الضروري ان تكون لديها رؤى متطابقة بشأنها. وقد كان هذا الاجتماع تبادلا مفيدا للرؤى.

وكان مصدر مطلع قد أكد أن الاوروبيين كانوا يرفضون بالسابق المسودتين اللتين قدمتهما ايران حول الحظر والاجراءات النووية، ويقبلون بالمسودة المنجزة بالجولات المفاوضات الست الاخيرة، غير أنهم بالتالي اقتنعوا باعتماد نص ثالث (يشمل كافة المسودات).

وأوضح أن النص الجديد يشمل النص الاول (مسودة الجولات الست) واضافة للمقترحات الايرانية ويتم العمل على صياغته.

وأضاف: تلقى الوفد الايراني حتى الآن، ورقتين غير رسميتين non paper أعدهما الاميركيون فيما يخص مسودتي الحظر والقضايا النووية (قدمتهما ايران خلال المفاوضات)، وقام الوفد بالرد عليهما في اطار 12 صفحة وتقديمها لهم عبر وسطاء.

وكانت الادارة الاميركية السابقة قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي في 18 أيار/مايو 2018، وانتهكت جميع التزاماتها بالاتفاق والقرار 2231 الأممي، واستأنفت فرض الحظر ضد ايران.

وتدعي ادارة بايدن انها بصدد تهيئة الارضيات اللازمة لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وذلك من خلال المفاوضات الجارية في فيينا، الا انها امتنعت حتى الآن عن تنفيذ التزاماتها للعودة الى الاتفاق.

وانطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات فيننا يوم الخميس من الاسبوع الماضي، حيث اعلنت الجمهورية الاسلامية ان اهم هدف للوفد الايراني في هذه المفاوضات هو رفع كل حالات الحظر المفروضة ضد ايران بنحو يمكن التحقق منه.