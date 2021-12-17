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الكيان الصهيوني يعتقل فلسطينيات بعد عودتهن من القدس

الكيان الصهيوني يعتقل فلسطينيات بعد عودتهن من القدس
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة الاحتلال ، 9 فلسطينيات أثناء عودتهن من مدينة القدس إلى الضفة الغربية المحتلة, بحجة عدم حيازتهن تصاريح دخول إلى المدينة.

العالم-فلسطين

ووفقا لموقع فلسطين اليوم، فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 9 فلسطينيات من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الموقع أن اعتقالهن جرى أثناء عودتهن من مدينة القدس المحتلة بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن الاعتقال تم بحجة عدم حيازتهن على تصاريح الدخول إلى مدينة القدس.ومنذ سنوات طويلة، يقتصر أداء الصلوات في الأقصى على سكان القدس الشرقية والمناطق العربية في الاراضي المحتلة، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة الحاصلين على تصاريح خاصة؛ في حين يمنع سكان قطاع غزة من الوصول للمسجد.

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