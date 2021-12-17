معتقلو رأي أردنيون في الإمارات يضربون عن الطعام

العالم - الإمارات

وقال المصدر “لمركز مناصرة معتقلي الإمارات”، إن المعتقلين وهم بهاء مطر، والشقيقان عبدالله وياسر أبوبكر، أضربوا عن الطعام منذ 20 يوماً.

وذكر المصدر أن السلطات الإمارات هددت المعتقلين الثلاثة خلال الأيام العشرة الأولى بالضرب والحبس الانفرادي وحاولت إرغامهم على تناول الطعام، لكن المعتقلين رفضوا الاستجابة، وأصروا على مطالبهم المتمثلة بتحسين المعاملة.

وأكد المصدر نقل المضرِبين من العنبر رقم 9، إلى مكان مجهول دون معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى تراجع ملحوظ في صحة المعتقل مطر نتيجة هذا الإضراب والإهمال الطبي، مبدياً تخوفه الشديد حول مصير الثلاثة.

كما علم “المركز” من مصادر مقربة لأهالي المعتقلين، عن غياب الاتصال مع عائلاتهم منذ أكثر من 10 أيام، ما دفعهم للتواصل مع السفارة الأردنية في الإمارات والجهات المسؤولة في الخارجية، دون رد حتى الآن.