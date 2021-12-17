منظمتان حقوقيتان تدينان انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا

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وقالت المنظمتان- حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، مساء الخميس: إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب.

وأكدت المنظمتان- غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان- أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في شهر نوفمبر الماضي مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيغراي.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية جوان مارينر، إنه بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، سيبقى أهالي تيغراي وخصوصا المعتقلين منهم معرضين لخطر كبير.

وتأتي التحذيرات فيما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة، اليوم الجمعة؛ للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.

يأتي هذا في وقت طالبت فيه "لجنة حماية الصحفيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحفيين اعتقلوا، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.