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من هو قائد اسود الرافدين خلال التصفيات الاسيوية؟

من هو قائد اسود الرافدين خلال التصفيات الاسيوية؟
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن استمرار المدرب بيتروفيتش في عمله بقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات الآسيوية.

العالم-العراق

وقال الاتحاد في بيان، انه "الاتحاد اجتمعَ في مقره بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الثاني يونس محمود والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، عبر المنصةِ الالكترونية، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وبقية الأعضاء حضورياً، وتمت مناقشةُ العديد من القضايا والأمور التي تخصُ واقع المنتخب الوطني بعد الاطلاع على تقرير مشرف المنتخب يونس محمود الذي تضمن الكثيرَ من الملاحظاتِ التي تم تدوينها أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في مونديال العرب، وتم الاتفاقُ بعد المناقشاتِ على استمرار المدرب بيتروفيتش في عمله بقيادة منتخبنا في التصفيات الآسيوية، في خطوةٍ لتأمين الاستقرار الفني للمنتخب مع ترك حرية الاختيار للمدرب بتعيين الملاك التدريبي المساعد".

واضاف انه "تمت الموافقةُ، في الاجتماع، على تشكيل اللجان المتخصصةِ لمتابعة الأعمال المتعلقة بملفِ بطولة خليجي ٢٥ التي ستحتضنها البصرة في السادس ولغاية التاسع عشر من شهر كانون الثاني ٢٠٢٣".

واوضح الاتحاد انه "من الأمور التي طرحت، في الاجتماع أيضاً، الاتفاق مع الشركة الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز على إنهاء جميع نقاط الخلاف بعد أن سعى الاتحاد الى توفير أفضل السبل لجمهورنا الكريم لمشاهدة مبارياتِ الدوري بصورةٍ جيدة".

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من هو قائد اسود الرافدين خلال التصفيات الاسيوية؟

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