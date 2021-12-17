الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كبير المفاوضين الايرانيين: حققنا تقدما جيدا في محادثات هذا الاسبوع واللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اليوم اجتماعا بعد توقف لعدة ايام

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معارك مأرب.. إنهيار دفاعات قوات هادي أمام الجيش واللجان الشعبية في عُمق وادي عبيدة

المغرب و'إسرائيل' يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة الحربية

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

ميزانيّة السعودية لعام 2022 والخروج من ورطة " العدوان على اليمن"

رابطة علماء فلسطين تدين تصريحات عضو الكونغرس الامريكي

الجزائر تحسم خياراتها: مع تونس... أيا كان الربان