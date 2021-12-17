1912 إصابة جديدة بـكورونا و14 حالة وفاة في لبنان

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وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان، في تقريرها اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في البلاد، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بـكورونا، رفعت العدد التراكمي إلى 696168 إصابة. لافتة إلى تسجيل 1849 إصابة عن يوم أمس بين المقيمين، و63 إصابة بين الوافدين.

وبيّنت وزارة الصحة، في التقرير، وجود 14 حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8900 حالة، مشيرة الى أن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 23273.

وفي السياق أصدرت ​وزارة الداخلية لبنان​ تدابير جديدة، تتعلّق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الجمعة 17-12-2021.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنيّة لإدارة ​اللقاح​، الدكتور ​عبد الرحمن البزري، أنه إلى الآن هناك 8 اصابات بمتحور أوميكرون، وهناك 21 اصابة تم تحويلها من الجامعة اللبنانية إلى الجامعية الأميركية اللبنانية لفحصها، و31 اصابة، استلمتها مختبرات الجامعة اللبنانية لفحصها.

وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أوميكرون أصبح موجودًا في دول كثيرة، وسيكون مثل دلتا، أي أنه هو المتحور الرئيسي في العالم موضحًا أننا نطمئن اللبنانيين، أن اللقاح ما زال لديه فعالية، وبقدر أخذنا للقاح، سيكون ذلك أفضل

و أشار نقيب أطباء ​لبنان​ في ​بيروت،​ البروفسور ​​شرف أبو شرف​، إلى أنه "يجب إعادة النظر ب​السياسة​ الصحية، موضحاً أن العديد من المشاكل كنا حذرنا منها في الفترة السابقة، ولكن لم يتم إيجاد حلولاً لها.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن المعتدي على الطاقم الطبي عليه أن يحبس، لافتاً إلى أن "العديد من الممرضين هاجروا بسبب الوضع الإقتصادي وتردي الرواتب.

وأكد أبو شرف، أن تأمين بعض التحفيزات الداخلية أو الخارجية سيساهم بتقطيع هذه المرحلة الصعبة"، موضحاً أنه نحو 2500 طبيباً قد هاجر.

ولفت إلى أننا نفتقد قسماً كبيراً من ذوي الإختصاصات الدقيقة، معتبراً أن الدولة​ لا تستطيع دفع التكلفة العالية لبعض العمليات.