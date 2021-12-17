شاهد .. اعتراف ترامب المزلزل: تل أبيب خذلتني واستغلتني!

العالم - الأميركيتان



تل ابيب خذلتني واستغلتني هكذا وصف الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب شعوره حيال الكيان الاسرائيلي بعد تنفيذ ادارته عملية اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني قبل نحو عامين في العراق بحسب ما ورد في تقرير لموقع اكسيوس الاميركي.

عملية فجرت بحسب الموقع أزمة بين ترامب وكيان الاحتلال رغم أنها بدت بمثابة ذروة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في ذلك الوقت.

الموقع نقل عن مسؤول كبير سابق في إدارة دونالد ترامب قوله إن الأخير كان يتوقع أن تشارك تل ابيب بدور أكثر فاعلية في تنفيذ عملية الاغتيال وإذا به يدرك آنذاك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على استعداد لمحاربة إيران حتى آخر جندي اميركي وليس اسرائيلي.

وفي حين اشار تقرير الموقع الى إنه ليس واضحا ما إذا كان غضب ترامب مبررا، فانه لفت الى مقال نشره اكسيوس للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد قال فيه الاخير ان ترامب ابلغه وجها لوجه أن الاسرائيليين لم يفعلوا الشيء الصحيح وذلك في مقابلة أجراها معه في تموز يوليو الماضي. واضاف ان ترامب قال له في حينها انه لا يمكنه الحديث عن هذه القصة.. لكنه شعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو في ما يتعلق بهذا الحدث وتوعد بكشف التفاصيل عن هذا الامر في الوقت المناسب.

كما نقل الموقع عن مسؤول سابق في البيت الأبيض قوله إن نتنياهو حاول الانفراد بترامب لإصلاح الأمور عندما زار البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الفين وعشرين لتوقيع اتفاقيات التطبيع، لكن الرئيس السابق لم يقتنع واستمر على قناعته بأن نتنياهو استخدمه.