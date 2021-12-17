الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. اعتراف ترامب المزلزل: تل أبيب خذلتني واستغلتني!

الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعترف الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بأن الكيان الاسرائيلي خذله واستغله لتنفيذ اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني بحسب موقع اكسيوس الاميركي. ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الادارة السابقة ان العملية فجرت أزمة بين واشنطن وتل ابيب بعد تقاعس الاخيرة عن القيام بدورها في تنفيذ العملية، مشيرا الى ان ترامب توعد بكشف التفاصيل في الوقت المناسب.

العالم - الأميركيتان


تل ابيب خذلتني واستغلتني هكذا وصف الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب شعوره حيال الكيان الاسرائيلي بعد تنفيذ ادارته عملية اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني قبل نحو عامين في العراق بحسب ما ورد في تقرير لموقع اكسيوس الاميركي.

عملية فجرت بحسب الموقع أزمة بين ترامب وكيان الاحتلال رغم أنها بدت بمثابة ذروة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في ذلك الوقت.

الموقع نقل عن مسؤول كبير سابق في إدارة دونالد ترامب قوله إن الأخير كان يتوقع أن تشارك تل ابيب بدور أكثر فاعلية في تنفيذ عملية الاغتيال وإذا به يدرك آنذاك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على استعداد لمحاربة إيران حتى آخر جندي اميركي وليس اسرائيلي.

وفي حين اشار تقرير الموقع الى إنه ليس واضحا ما إذا كان غضب ترامب مبررا، فانه لفت الى مقال نشره اكسيوس للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد قال فيه الاخير ان ترامب ابلغه وجها لوجه أن الاسرائيليين لم يفعلوا الشيء الصحيح وذلك في مقابلة أجراها معه في تموز يوليو الماضي. واضاف ان ترامب قال له في حينها انه لا يمكنه الحديث عن هذه القصة.. لكنه شعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو في ما يتعلق بهذا الحدث وتوعد بكشف التفاصيل عن هذا الامر في الوقت المناسب.

كما نقل الموقع عن مسؤول سابق في البيت الأبيض قوله إن نتنياهو حاول الانفراد بترامب لإصلاح الأمور عندما زار البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الفين وعشرين لتوقيع اتفاقيات التطبيع، لكن الرئيس السابق لم يقتنع واستمر على قناعته بأن نتنياهو استخدمه.

روابط ذات صلة

ترامب يكشف عن صلعته ويرعب الامريكيين بحديثه عن نتنياهو!

توتر العلاقات بين ترامب ونتنياهو بعد جريمة اغتيال الشهيد سليماني

النواب الامريكي يؤيد محاكمة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. اعتراف ترامب المزلزل: تل أبيب خذلتني واستغلتني!

الإعلام العبري: أوكرانيا اعترفت بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

معارك مأرب.. إنهيار دفاعات قوات هادي أمام الجيش واللجان الشعبية في عُمق وادي عبيدة

المغرب و'إسرائيل' يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة الحربية

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

ميزانيّة السعودية لعام 2022 والخروج من ورطة " العدوان على اليمن"