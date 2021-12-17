دلالات العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا

العالم - خاص بالعام

وقال محمد عباس في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن الكيان الصهيوني يحاول ومن خلال اهداف تكتيكية معينة واستهداف مواقع عسكرية سورية ان يحقق اهداف استراتيجية عبر عمليات انهاك واستنزاف، للقوات المسلحة السورية.

واوضح محمد عباس، ان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي هو ابادو وتمزيق الدولة السورية عبر قواتها البديلة الموجودة داخل الاراضي السورية، ولكن هذه الابادة لم تنجح وباءت بالفشل وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري امام هذه الهدف الخبيث.

واشار محمد عباس ان قوات الكيان الصهيوني البدلية داخل الاراضي السورية موجودة في الكثر من منطقة، في مخيم الرقبان وومنطقة التنف في الشمال السوري حيث يتم تبادل الادوار بين الاسرائيلي والتركي والاميركي.

رأى الباحث السياسي حسن شقير الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سوريا بانها عملية تكاملية ضمن تقاطع المشاريع العدوانية على هذا البلد، موضحًا ان هذه العداءات تأتي متزامنة مع الاعلان الاميركي المستجد والمتكرر بانه لن ينسحب من الشرق السوري وتزايد العقوبات على وسوريا ومنع الانفتاح على سوريا، وكذلك التلكؤ التركي في تنفيذ اتفاقات سوتشي، واضاف، أن كل هذه المشاريع العدوانية على سوريا تخدم بعضها البعض في ابقاء سورية في دائرة الاستنزاف.

رأى الخبير بالشؤون الإسرائيلية أليف صباغ أن عدم اعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن الإعتداءات على الاراضي السورية يأتي نتيجة الخشية من الرد السوري.

وقال صباغ ، إن هناك تناغم بين الخطاب الاعلامي و العسكري والسياسي للكيان الصهيوني بحيث يغطى واحد الاخر.واضاف، ان هناك اعتقاد عند الكيان الصهيوني انه طالما لايتخذ مسؤولية هذه الإعتداءات فلن يكون هناك رد من سوريا.

واوضح صباغ ان كل العالم يعلم ويشهد ان مسؤول الاعتداءات على الاراضي السورية هو الكيان الصهيوني وان حاول ان يتملص من مسؤوليته واو ان يغطي اعتداءاته بغطاء غربي.

واعتبر صباغ الاعتداءات الاسرائيلية المتكرر على سوريا بإنها تأتي في اطار استنزاف سوريا حتى وان توقف العدوان القائم، واعادة سوريا سيطرتها وسيادتها على كافة اراضيها المحتلة، من اجل ان لا تستطيع ان تنهض من جديد وان تعيد قوتها في كل الجوانب، مؤكدًا ان سوريا شعبًا وحكومةً سوف تدحر هذا الاعتقاد وستزهر من جديد في كل المجلات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين صباغ ان هناك تنسيق متكامل بين الكيان الاسرائيلي وبين اميركا وتركيا في العدوان على سوريا، وحتى وان بدا في بعض الاحيان بانه تنسيق غير مباشر، لهذا سوريا تقاتل العدوان على ثلاث جبهات.

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